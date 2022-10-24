Возможная срочная служба для женщин в России и баня для мобилизованных мужчин: резонансные новости недели

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24 октября 2022, 11:34 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Заплатил налоги? Воюй спокойно.



Прошёл месяц с момента объявления частичной мобилизации, и многие регионы РФ уже отчитались о её завершении. Тем временем обстановка в России и на фронтах продолжает накаляться. Владимир Путин принял решение о введении военного положения на недавно признанных Россией территориях. Помимо этого, в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе объявлен «средний уровень реагирования». Режим повышенной готовности введён в ЦФО и ЮФО.



Сенатор Владимир Джабаров выступил с осторожным предложением «просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии».



«Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей [пользоваться] достаточно напряженно», - уточнил он.



На это предложение отреагировал депутат Госдумы Алексей Нечаев. Он заявил буквально следующее:



«Из России уже уехало 600-700 тысяч мужчин. Прочитав такие новости, за границу отправятся оставшиеся. Причем вместе с женами. Люди и без этого напряжены».



Не менее эмоциональную реакцию со стороны парламентария вызвало и предложение его коллеги Алексея Чепы «начать, как в Израиле» призывать на срочную службу в армию… российских женщин.



«Коллеги, вы понимаете, какой подарок делаете украинской пропаганде?



Что дальше? Несовершеннолетние? Потом старики? Без этого никак? Или вы знаете больше, чем президент? Если так, расскажите нам об этом на следующем заседании Госдумы. Послушаем», - написал Нечаев в Telegram.



В то же время уже отправленным в зону проведения СВО бойцам власти РФ пытаются максимально облегчить долговые и налоговые обязательства.



«Возникает и такой вопрос: можно ли уплатить долги или налоги за мобилизованного гражданина. Да, можно. Это может сделать любой человек, родственник или знакомый мобилизованного гражданина», - заявила чиновница Минтруда Ольга Баталина.



Закрыть вопрос по долгам и налогам мобилизованного, по её словам, очень удобно. Сделать это можно, не выходя из дома: «Для этого достаточно зайти на сайт ФНС» и найти в специальной вкладке опцию «уплата за третье лицо».



Позже стало известно, что правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.



Тем временем издание Вести.Ru сообщило, что в Якутске во время застолья собутыльники расчленили вернувшегося из Украины военнослужащего РФ. По данным СМИ, его конечности были обнаружены в пакетах в мусорном контейнере.





Российским мобилизованным устроят «качественную помывку».



В Пензе попавшим под частичную мобилизацию гражданам организуют «качественную помывку». Власти города договорились с МУП «Пензенские бани» всего за 6 млн рублей отмыть каждого призванного мужчину.



«Результатом должно быть качественное и своевременное оказание услуг по помывке мобилизованных граждан», - подчеркнули в администрации.



Сообщается, что, согласно техническому заданию, каждому мужчине предоставят тазик и «место для раздевания». Всего до конца года власти Пензы планируют провести 18 тысяч 469 таких «помывок».





Родился? Годен!







В детском саду №31 города Королёв для малышей был проведён «Урок мужества». Член ветеранской организации «Боевое братство» продемонстрировал детям целый арсенал оружия и показал воспитательнице, как правильно стрелять из РПГ.





Появление бравого ветерана в дошкольном учреждении возмутило многих горожан. Некоторые из них отметили в комментариях в Сети, что в советское время ветераны войны даже в школы к старшеклассникам приходили без оружия.



ФОТО: соцсети.



