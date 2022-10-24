Корреспонденты РИА Новости: Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово–Кременная

Аргументы Недели → Общество 13+

24 октября 2022, 08:13

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Луганской Народной Республике инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово–Кременная. Согласно информации, поступившей от корреспондентов РИА Новости в понедельник, 24 октября, специалисты устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника украинских войск не смогла преодолеть оборонительные рубежи.

Как рассказал один из инженеров, они устанавливают невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника - бетонные пирамиды.

По его объяснению, если танк поедет в темное время суток, он наезжает на него – и встает, дальше проехать не сможет. После установки бетонных пирамид этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских войск.

По информации военкоров, после перегруппировки на харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в настоящее время в основном работают инженеры.

"Задач появилось больше. Приходится работать на переднем рубеже везде", - рассказал военный инженер.