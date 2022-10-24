Депутаты Сухарев и Каргинов предложили освободить от мобилизации мужчин, у которых жена беременна третьим ребенком

Аргументы Недели → Общество 13+

24 октября 2022, 07:57

беременная женщина, фото: pixabay.com

Депутаты Государственной думы РФ Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации мужчин, воспитывающих двоих детей до 16 лет, а супруга в настоящее время беременна третьим ребенком, срок беременности женщины составляет не менее 22 недель.

В связи с объявленной на территории России частичной мобилизацией парламентарии обратились в правительство, к вице-премьеру Андрею Белоусову, с просьбой предоставить официальную позицию кабмина на предложение о внесении изменений в законодательство, регулирующее процесс мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, - передает RT.

21 октября депутат Госдумы Нина Останина приняла участие в совещании с высшими офицерами Минобороны и Генштаба, на котором обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых растут дети с инвалидностью. Останина написала в своем телеграм-канале, что совещание прошло продуктивно.