Правительство Латвии вместе с украинскими друзьями решили забрать себе Дом Москвы и несколько санаториев

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 октября 2022, 23:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство Латвии с партнерами из Украины решили экспроприировать Дом Москвы, который находится в Риге, и два санатория, которые относятся к России и Беларуси – «Янтарный берег» и «Белоруссия».

В начале нынешнего лета глава Минюста Латвии Янис Борданс поручил экспертам из своего министерства разработать специальный закон об отчуждении этой недвижимости. По мнению министра, здания следует использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и для нужд информационного центра.

Учитывая сложность и беспрецедентную сущность данного вопроса, для разработки решения, соответствующего общепринятым стандартам международного права, было решено подготовить информационный доклад о дальнейшем продвижении вопроса.

Дальнейшее продвижение решений, включенных в доклад, планируется в тесной координации с партнерами в Украине. Эти решения нацелены на защиту интересов Украины и поэтому важно, чтобы Латвия, выступая с публичными заявлениями, не смогла как-либо повредить интересам Украины.

В данный момент Минюст принимает меры по актуализации информации и согласования доклада с другими учреждениями. Затем доклад будет отправлен на рассмотрение в Кабмин.

И тут нечему удивляться! Своего же в Латвии уже ничего не осталось! Я не шучу и мне обидно за сограждан – так «раздербанить» и продать земли, предприятия Латвии – уметь надо!

За 30 лет независимости ЛР, что получили латвийцы? Как говорят титульные, свободу? От кого? От СССР. Хорошо, пусть так. А разве свободен народ, когда из него выжимают соки иноземный президент и американский премьер-министр Латвии? Разве свободен народ, когда министр юстиции Латвии бежит к послу США в Латвии и жалуется на несовершенство местных законов, а потом, тот же самый министр с главой МИД Латвии, несутся в Америку и «испрашивают разрешения», как справиться с непокорным мэром Вентспилса! Я неоднократно писала о том, как и кому нынче принадлежат земли Латвии – повторятся не хочется! А, где же славные предприятия, например, завод «Радиотехника», которую знали за пределами СССР? А, где сахарный завод, который находился в городе Елгава? А, где предприятие «РАФ»? Я могу еще перечислять, перечислять… Этих предприятий нет! От слова – вообще! А, что вместо? Безработица, сумасшедшие цены на продукты питания, районы Латвии уже остаются без света на несколько часов, студентам, которые еще остались в Латвии, предстоит учиться зимой в аудитории… в пальто, пуховых куртках и варежках! Люди получают уже сейчас за отопление по 622 евро! Кстати, реальная средняя зарплата на руки – от 300 евро до 800 евро! Из Латвии за год уехало 760 тысяч человек – страна не дотягивала и до 1, 5 миллионов! Внешний долг страны составляет почти 18 миллиардов евро!

ВОТ ОНА ИСТОРИЯ УСПЕХА ЛАТВИИ!

Обидно, что некогда плодородные земли, красивые леса, озера, реки, распродали неумные люди… А ради чего? Ради чинов, своего кармана! Да так об этом радели, что у латвийцев последний кусок продолжают отбирать! Обидно и противно!

И вот решили теперь, под предлогом спецоперации, а реально от «голой задницы», экспроприировать то, что сами бы вовек не построили!

Как это называется? Воровство, как мне сказал мой коллега:

«Это они «с ведомыми» посоветовались? Смеюсь в голос! Спросить совета у вора и рэкетира. Идентично!»

Но меня лично рассмешили слова министра юстиции Латвии – «отвечающего общепринятым нормам международного права»…

Простите, какого права? Пусть огласит министр тогда весь список!

Что латвийцы думают о такой экспроприации?

«За Латвией еще есть большой должок – сорок миллионов серебряных «ефимков»… И Россия спросит и за них. Ждите!»

«Глупые правители! Ох, глупые! Как же не понимают эти хуторяне, что очень скоро Россия потребует счет за беспредел… и мы не знаем в каком виде… Если мы сами не можем навести порядок, то Россия придет свой наводить. И этих хуторян не спросит!»

А я скажу так, «дербанить» чужое нацпатриоты умеют, а вот совсем безграмотные – неведомы им слова Отто фон Бисмарка, что «русские всегда приходят за своим!»

Ну что же, ждите, г-да, ждите и готовьтесь! Экспроприаторы х@вы!