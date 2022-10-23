Латвийский город Резекне: Русский солдат Алеша еще на посту

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 октября 2022, 21:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Я часто думаю – когда же настанет тот час, когда люди доброй воли и тем, кому претит фашизм, публично, как в Нюрнберге, осудят тех «нацпатриотов» Латвии с идеями Адольфа Гитлера, которые устраивают вандализм над памятниками-памятью тех, кто своей жизнью салютовал миру Победу, избавление Европы от коричневой чумы? Когда эти преступники, которые с трибуны Сейма Латвии заявляют, что «солдаты, которые воевали на стороне Красной Армии – преступники»? Как мы можем приблизить это время?

Латвийский городок Резекне – к нему сегодня приковано внимание сотни, сотни, сотни людей, не только в Латвии… Там стоит Алеша – памятник советскому солдату, который освобождал этот городок от фашистов. Его латвийские власти, правительство приказало снести. Латвийцы, которым дорога память о Победе в ВОВ, всеми силами отстаивают латгальского Алешу! Ежедневно, ежечасно, каждую минуту…

Латвийский публицист Алла Березовская:

«22 окт. РЕЗЕКНЕ, в 23.00. ГОРОД СПИТ, АЛЕША - НА ПОСТУ

Ночью здесь уже подмораживает, зима грядет, говорят, холодная. Люди волнуются, как зимовать, если вдруг не будет газа и электричества? А если будет, не придется ли платить втридорога? По-хорошему, именно об этом надо бы думать нашим правящим властям. И успокоить людей, поддержать их, не вносить раздрай, не натравливать народы друг на друга. Всем нам нужен мир и спокойствие. Но у нынешних горе-правителей совсем иное на уме - какую бы еще гадость сделать своим ближним? Какое бы еще зло для них придумать?..

Тяжко жить во времена вандалов, циничных, пустых и никчемных, не помнящих добра.

Тревожно за свои семьи, но душа болит и за Алешу, которого искренне любят горожане, выросшие с ним вместе и под его надежной охраной. Увы, варвары Алешу приговорили, спасти его может только чудо. На него и уповают. И молятся о спасении солдата. ГОСПОДИ, СПАСИ И СОХРАНИ!...

Я хочу обратиться к россиянам!

Дорогие мои, россияне! Нам, латвийцам, тем, кому дорога память о ВОВ и кто знает, как она досталась нашим дедам, отцам, прошу Ваших молитв о латгальском Алеше! Чтобы не смогла нацистская нечисть снести память! Молитва – единственное спасение! И я верю в нее всем сердцем! Пожалуйста, помолитесь с нами, чтобы Алеша был спасен!

Низкий Вам поклон!