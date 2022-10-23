Визажист Захар Гринов: Тенденция осеннего макияжа – естественность и женственность

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23 октября 2022, 18:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: визажист Захар Гринов

Вот и лето прошло, как не бывало – за окном прекрасная осень. Помните, как у Александра Сергеевича – «Унылая пора! Очей очарованье!» Впрочем, задумалась я… Наша тема сегодня – тенденции осеннего макияжа! Что нынче в моде? Об этом поведает нам мужчина, который знает о женщине все! Конечно, известный российский визажист Захар Гринов.



- Захар, каждый сезон несет и свои краски, и свои тенденции. Особенно, когда дело доходит до макияжа. Какие нынче модные тенденции, осень уж на дворе!?



- Есть небольшие изменения в этом сезоне, речь идет, понятно, о макияже, но есть то, что никогда не изменится – макияж должен подчеркивать достоинства внешности, сочетаться с образом, и, конечно, не быть вульгарным! Я бы сказал, что тенденция этой осени в макияже – естественность и женственность! И никаких излишеств! Да, в моду вернулся минимализм!





- От чего стоит отказаться, делая макияж, в этом сезоне?



- От «агрессивного» татуажа! Никаких четких графических линий ни на губах, ни на бровях! Такая «красота» уже устарела! Легкость, естественность, женственность!



- А. например, ресницы, которые многие женщины любят наращивать?



- Я отношусь к этому четко – если у дамы «отсутствуют» ресницы, то тогда следует сходить к мастеру, а когда все в порядке, но хочется «больше, гуще», то это уже близко к вульгарности. Мое мнение.



- Захар, вернемся к модному макияжу этой осени…



- Повторяю, естественность! И, поверьте, выглядеть естественно и женственно, не так уж и просто. Объясняю. Чтобы макияж «лег», как надо, то для этого дамам следует тщательно следить за кожей лица! Да, правильно подобранный макияж – великое дело, но здоровая, ухоженная кожа лица – важнейший момент! Мы об этом много, много раз говорили. Итак, в этом сезоне никаких «тонн» тонального крема – кожа должна даже чуть-чуть «светиться»… Такой эффект «влажной кожи». Кстати, следует выбирать тональный крем на тон светлее оттенка собственной кожи – лицо тогда выглядит моложе и естественно. Я бы еще обратил внимание на румяна в этом сезоне – модные такие «впалые» скулы, я бы сказал, а это возможно достичь и румянами, если верно подобрать… Советую использовать нежные тона румян – беж, персиковый, розовый. Конечно, учитывая свой тип кожи – смуглая дама или «белоснежка».





- Захар, а тени для глаз модны в этом сезоне?



- Они и не выходили из моды! Более того, палитра в этом году разнообразна – от фиолетового до коричневого! Но только умеренность и деликатность! Никаких излишеств! А вот, что касается помады, то тут не стоит отказывать себе в удовольствии накрасить губы ярко, но, конечно, в сочетании с образом! Кстати, умение «носить» красную помаду, дано, к сожалению, не всем! Красная помада – состояние души!





- Прекрасно сказал! Захар, давай-ка конкретно перейдем к декоративной косметике. Что посоветуешь?



- Как вы знаете, я поклонник профессиональной косметики! И в этом плане мне нравится бренд ARAVIA! Я считаю, что у данного бренда прекрасные косметические средства для ухода за кожей лица! Проверено мною! Но мало кто знает, что ARAVIA выпустила линию декоративной косметики, но тут есть отличные нюансы – в основе декоративной косметики ARAVIA лежит принцип «умного макияжа»… Что это значит? Сочетание декоративной и ухаживающей косметики! Два в одном! И главное – косметические средства разрабатывали профессионалы ARAVIA, а это значит что сама косметика называется, конечно, профессиональной, которая четко «знает», как не потерять свежесть кожи, как не попасть в неловкую ситуацию, когда происходит «осыпание», «скатывание»… Вот это очень меня подкупило в российском бренде ARAVIA. Рекомендую.



- Благодарю.