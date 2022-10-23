Министр просвещения РФ Кравцов попросил педагогов Херсона «ненадолго» переехать на левый берег Днепра, в Крым или на Кубань

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23 октября 2022, 16:58 Источник: ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Russian Government/globallook.com

С просьбой ненадолго выехать из Херсонской области обратился к учителям региона министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он навал это вынужденной мерой и пообещал, что скоро педагоги смогут вернуться.

«Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края, это не надолго, вы обязательно вернетесь», - сказал министр.

Он призвал педагогов подумать о детях, которым они «очень нужны». Все необходимые для переезда условия Кравцов пообещал обеспечить.

«Мы очень сильно за вас переживаем», - добавил он.

Накануне, 22 октября, власти Херсонской области обратились с призывом к местным жителям незамедлительно покинуть Херсон.