Министр просвещения РФ Кравцов попросил педагогов Херсона «ненадолго» переехать на левый берег Днепра, в Крым или на Кубань

С просьбой ненадолго выехать из Херсонской области обратился к учителям региона министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он навал это вынужденной мерой и пообещал, что скоро педагоги смогут вернуться.
«Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края, это не надолго, вы обязательно вернетесь», - сказал министр.
Он призвал педагогов подумать о детях, которым они «очень нужны». Все необходимые для переезда условия Кравцов пообещал обеспечить.
«Мы очень сильно за вас переживаем», - добавил он.
Накануне, 22 октября, власти Херсонской области обратились с призывом к местным жителям незамедлительно покинуть Херсон.