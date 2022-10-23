Россиянки нередко попадаются на аферистов, выдающих себя за сериальных актёров

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23 октября 2022, 14:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Как стало известно, 40-летняя москвичка стала жертвой интернет-афериста, который выдавал себя за актёра популярного турецкого сериала – Джана Ямана. Актёр и правда обладает незаурядной внешностью, и привлекает бессчётное множество поклонниц не только у себя в стране, но и во всём остальном мире. Подписчица из Москвы стала получать сообщения интимного характера с фейковой страницы звезды. Вскоре дело дошло уже до любовной переписки, а потом мужчина попросил у своей «суженой» финансовой помощи в качестве доказательства своих чувств. У него якобы заболела мать, которой требовалось срочное лечение.

Аферист объяснял нехватку денег тяжбой с партнёром по бизнесу. Сердобольная россиянка решилась помочь «несчастному красавцу» и перевела ему 60 тысяч рублей. Однако он просил ещё и на оплату адвоката для суда. Позднее женщина перевела ему несколько траншей в биткоинах. Согласно материалам уголовного дела, общий ущерб составил почти 3 млн рублей. Только всё это – далеко не первый случай. Ранее в июле жертвой такой же схемы стала другая москвичка. С ней злоумышленники завели переписку от имени очередного турецкого актёра – Керема Бюрсина. Преступники получили от женщины 2 млн рублей.

В прошлом году жительница Красноярска отдала в руки аферистов 5 млн рублей. На свою беду она оставила комментарий на странице английского актёра Чарли Ханнэма. Позже она получила личное сообщение от «деятеля культуры», не придав значения тому, что оно пришло от другого аккаунта. «Актёр» пообещал ей роскошный подарок. Позже с женщиной связался «курьер», сообщив, что посылку можно получить, заплатив налоги и пошлину. Запрошенная сумма составила 4.7 млн рублей. А затем «сотрудник доставки» попросил ещё денег. К счастью, преступника всё же обнаружили. Потерпевшая пошла в банк для того, чтобы заложить квартиру, но там её предостерегли от необдуманного шага.

Выяснилось, что по указанному адресатом счёту проводились сомнительные операции. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний нигериец, живущий в Балашихе. Как оказалось, от его преступных действий пострадали ещё несколько женщин. Впрочем, аналитики отмечают, что мошенничество по переписке стало распространено именно у африканских преступников. И потому предупреждают, что дружеская и уж тем более любовная переписка с незнакомцами в соцсетях – это путь к лишениям. И категорически не стоит связываться с подозрительными аккаунтами, выдающими себя за известных личностей.