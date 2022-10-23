Кого в 21-м веке можно называть наследниками итальянского фашизма

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23 октября 2022, 08:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Прошло немало времени с тех пор, как фашистская Италия перестала существовать, и как её казалось бы несменяемый лидер Бенито Муссолини был уничтожен сопротивлением.

Однако в нынешние времена нельзя сказать, что фашизм в этой стране побеждён на все сто процентов. Напротив, там до сих пор существуют отдельные организации, для которых убитый «дуче» вовсе даже не злодей, а образец здравомыслия. В Италии и сейчас есть более десятка неофашистских движений, которые подчас меняют названия и лидеров, но только не свою суть. В так называемые «годы свинца» эти радикалы часто принимали участие в агрессивных античеловеческих акциях, но их ответственность редко удавалось доказать в суде.

Ведущим идеологом итальянского неофашизма считается человек по имени Пино Раути. В 1995-м он создал движение Fiamma Tricolore («Трёхцветное пламя»), остающееся даже после его смерти одной из серьёзных ультраправых организаций. Раути был настоящим экстремистом, во всех смыслах этого слова. В 1971 году он поддержал антиправительственное восстание в провинции Реджо-ди-Калабрия. Участвовал в ряде акций насилия. Также его зять Джанни Алеманно в 70-е активно участвовал в уличных боях на стороне ультраправых. Но заслуженного наказания он так и не получил. И более того, в 2008-2013 годах он умудрился стать мэром Рима от правоцентристского блока, возглавляемого Сильвио Берлускони. Несколько лет назад местные силовики установили коррупционную связь Алеманно и бывшего неофашистского активиста Карминати, превратившегося к тому времени в банального мафиози.

Дочь идеолога неофашизма Изабелла Раути добилась более серьёзных успехов в политике, нежели её скандально известный муж. Она занимает лидирующие позиции в «Братьях Италии». Недавно она была повторно избрана от неё в Сенат. Также близким соратником Раути в «лихие 70-е» был Роберто Фиоре. После взрыва в Болонье, он долгое время скрывался от правосудия в Англии, а затем вернулся на родину и основал ультраправую группировку «Новая сила». Сейчас это самая крупная ультраконсервативная организация на Апеннинах. Фиоре позитивно относится к России и критикует США. Участием активистов радикальной «Новой силы» в своих акциях не брезгуют и более умеренные итальянские правые партии. Можно привести пример тех же «Братьев Италии» и «Лигу».

Стоит отметить политическую деятельность внучки известного душегуба, Алессандры Муссолини. Особенно активна она была в «Социальном движении Италии». Впоследствии она возглавила неофашистскую партию «Социальная инициатива». Публичное восхваление своего преступника-деда не помешало её избираться не только в Сенат, но и в Европарламент. Впрочем, и недавно пришедшая к власти Джорджа Мелони некогда именовала Муссолини «лучшим за последние 50 лет политиком». Эти откровения не раз припоминали ей политические оппоненты.