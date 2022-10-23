Группа Дюна похулиганит в Вегасе

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2022, 08:34 Марина Петрова

Насыщенным на важные даты 2022 год выдался для группы «Дюна». В этом году она празднует 35-летний юбилей своего творчества, а её солист Виктор Рыбин отметил своё 60-летие.

Этим праздничным событиям будет посвящён концерт группы «Дюна», которой пройдет с участием Натальи Сенчуковой 29 октября 2022 года в Москве в Вегас Сити Холле. Помимо хулиганских хитов среди, которых «Привет с большого бодуна», «Страна Лимония» поклонников порадуют и лиричными композициями о любви из репертуара дуэта Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.