Пропавший пять дней назад после крушения Су-34 в Ейске кот выжил и нашел свою хозяйку

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22 октября 2022, 19:11 Источник: Лента.ру

Домашний кот, выживший после крушения самолета Су-34 в Ейске, вернулся к своей хозяйке через пять дней. Об этом в субботу, 22 октября, написал глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале.

17 октября военный самолет Су-34, выполняя учебно-тренировочный полет упал рядом с многоэтажным жилым домом в Ейске, задев его по касательной. 9 этажный дом загорелся, пожар распространился на этажи, вылетали окна, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Министерство обороны Российской Федерации назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете.

Испуганного кота обнаружили полицейские. Пять дней после ЧП кот прятался в другом подъезде на верхнем этаже под крышей. Хозяйку котика, пожилую жительница пострадавшего дома, удалось найти очень быстро, питомец вернулся к хозяйке через пять дней.

«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашелся», — написал глава района.



