ВСУ обстреляли Макеевку

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22 октября 2022, 17:46

Bulkin Sergey/ glooballookpress.com

ВСУ атаковали Макеевку Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.



«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.26 – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.42- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», - передали в ведомстве.



Отмечается, что боевики нанесли удар по Кировскому району Донецка, а также произвели десять выстрелов из танка по Зайцеву.



Ранее сообщалось, что в Киевской области продлили запрет на нахождение на улице ночью.