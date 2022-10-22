Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич будет тщательно проверять граждан России с ВНЖ в стране

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22 октября 2022, 14:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нацпатриоты Латвии очень долго думали, как «создать» законопроект, который поможет «изгнать» граждан России с ВНЖ в Латвии.

Требования жесткие!

«Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям. Не исключаю, что россиянам при продлении ВНЖ будут задавать вопросы: «Чей Крым? Что происходит на Украине?» Я не считаю, что такие проверки являются шантажом или давлением, но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И тут не только президент России виноват, а мы видим, какие военные действия ведет вся Россия», - заявил г-н Ринкевич.

Что думают по этому поводу латвийцы?

Мнение жителей Латвии из местных СМИ:

«Это вопиющая дискриминация и нарушение прав человека, как по международным нормам, так и по Конституции Латвии. Более того, даже термин «лояльность» не определен законом государства. Обращайтесь в суды! В Конституционный Латвии и европейские!»

«Брат моей бабушки жил в Латвии, но был подданным гражданином СССР, до войны, и никому, даже при Ульманисе, не приходило в голову его выселить».

«Первый раз вижу такое беззаконие со стороны лиц, представляющих государство».

«Да уж… Шовинизм, национализм, риторика ненависти…»

О каких правах человека идет речь в Латвии?