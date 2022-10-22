Боец Асбаров о беспределе в боксе: пробиться на чемпионат мира, не заплатив, было нереально

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22 октября 2022, 13:41 Источник: РТ

Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров рассказал, что взятки являлись нормой в боксе. Об этом он сообщил в беседе с RT.

По словам спортсмена, подкуп судей был очень распространен «как на чемпионатах России, так и на некоторых международных турнирах». Он также отметил, что взяточничество пользовалось особой популярностью в любительском боксе. Так, бой было крайне трудно выиграть, «чтобы ни у кого не осталось вопросов». Кроме того, дойти до чемпионата мира без подкупа судей не представлялось возможным.

Несмотря на опыт прошлых лет, сейчас ситуация с взяточничеством складывается лучше. Асбаров отмечает, что «подобное случается реже».