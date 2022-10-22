Судьбой Максима Галкина обеспокоился Раймонд Паулс

Нет большого секрета, что латвийский Маэстро Раймонд Паулс дружен и с Аллой Борисовной, и с ее супругом. Вот только нынешнее шаткое положение юмориста вызывает некую обеспокоенность у прославленного композитора.
«Я сожалею, что так все произошло… Вообще, все эти закрытые границы и ограничения артистов – печально! Ума не приложу, а зачем во все это втягивать артистов? Ожидать, конечно, вообще все можно!» - заявил Маэстро.
Латвийский композитор прекрасно понимает, что Максиму Галкину* придется не просто за границей…
Максим Галкин* - признан иноагентом в РФ.