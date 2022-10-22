Откажется ли Латвийская Православная Церковь от Московского Патриархата

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22 октября 2022, 11:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

8 сентября Сейм Латвии принял представленные президентом страны Эгилсом Левитсом поправки к закону «О Латвийской Православной Церкви», которые изменят статус ЛПЦ. Иными словами, президент Латвии «приказал», чтобы ЛПЦ отделилась от Московского Патриархата.



Для чего это нужно президенту Латвии?



Как утверждает г-н Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключит всякую власть Московского Патриархата.



«Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности», - заявил президент Латвии.



Нет уж! Выскажусь! Кто такой иудей-президент Латвии, не очень понятно, как он стал главой страны, совершенно не имеющий представления о православии, говорить от лица прихожан ЛПЦ? Почему этот человек, который приехал в Латвию, как гастарбайтер, и понятия не имеет, как живут тут люди, говорит от моего лица? От лица православного человека, вера которой называется – ПРАВАЯ ВЕРА!



Я не намерена удовлетворять низменные чувства, ненависть к русским, этого человека! И не я одна имею такое мнение! Не сметь всяким «поцам» поганить своим языком мою веру!



Это мое мнение!



А, что же ЛПЦ?



«Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви. Государство установило статус нашей Церкви, как автокефальный. Государство определило, что ЛПЦ юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежом Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквями мира. Изменения статуса не меняет Православную веру, догматы, литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, традиции», - заявили в ЛПЦ.



У меня есть вопросы – за Патриарха Кирилла будут на службах молиться? Будут ли в латвийских храмах на проповедях говорить, что Россия – «агрессор»? О Руси будут говорить непотребство, как «завещал» президент Латвии? Да, от той Руси, от которой пошла Правая Вера?



Если – да, то это уже изменения, не считая всего остального – прежде всего канонической связи с Московским Патриархатом.



НО ГЛАВНОЕ!!!! Я это очень, очень хорошо помню, когда, например, Кипрская православная церковь, которая столетиями была автокефальная, поздравила нового Владыку Украины с новым статусом, так священники ЛПЦ на проповедях запретили исповедоваться, присутствовать на службах в православных церквях Кипра! Лично присутствовала на такой проповеди – мол, «отлупились» они от «семьи».



Я так понимаю, что теперь православные ЛПЦ и носа казать не смогут в храмы, монастыри, которые находятся в содружестве с Московским Патриархатом? А ежели покажут «нос», но запрет в таких церквях на исповедь, причастие… Так, как же нет изменений?



И потом попрошу расшифровать заявление пресс-службы ЛПЦ – «государство установило, государство определило, президент издал закон»… Я так понимаю, что руководство ЛПЦ подчинилось? Заставили подчиниться или поставили условия, или же посулили что-то? А, как же прихожане, которые понимают всю «политическую игру»? Они должны распрощаться со своей верой, которой наделили их предки, потому что так сказал президент Латвии, потому что «государство решило»?



Если такое произошло, то почему Владыка ЛПЦ Александр конкретно не выступит перед прихожанами или обратиться официально к людям через официальный сайт ЛПЦ? Откровенно, как наставлял Господь! Чтобы люди поняли!



Появилась информация, что ЛПЦ обратилась к Патриарху Кириллу с просьбой об автокефалии…



Балтийское бюро «АН» имеет информацию от Московского Патриархата – советник Патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов отметил, что Русская Православная Церковь не получала от ЛПЦ обращение об автокефалии.



Может в ночь на субботу, 22 октября, такое прошение отправили из ЛПЦ? Тайна!



Что думают латвийцы о таких изменениях?



Мнение из социальных сетей:



«Я так понимаю, что Владыка Александр договорился с президентом Левитсом. Но это же Александр хочет отделиться, этого же не люди хотят!»



«Интересно, как отвратительно президент Латвии влез в церковь. Напомните ему, что церковь отделена от государства!»



«А католиков отделять будут? Папа Римский иногда политически «неверные» заявления делает… Да и мусульмане с Путиным вась-вась… «Резать» к этой матери тогда? Так выходит?»



«Кто этот тут, в Латвии, для русских хорошо что-то сделал?»



«Государство в открытую нарушает Конституцию! А ЛПЦ принимает эти нарушения. Где политика – там нет места для веры!»



Мне мой коллега задал вопрос: «А как Господь посмотрит на все это?»



Я ответила: «Сдается мне, что скоро узнаем, причем, быстро и все вместе… к этому и идет»



Кстати, до сих пор ни одна из полутора десятка поместных православных церквей мира не признала ЛПЦ автокефальной.



Прости, Господи! Убереги! Управь!