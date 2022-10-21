Латвийский политик-музыкант предлагает выслать 300 000 русских из страны

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21 октября 2022, 23:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Честное слово, такое ощущение, что в Латвии депутаты соревнуются только в одном – кто круче «тяфкнет» в сторону русскоязычных страны. Нынче один, как говорит моя коллега, латышский шпрот-терьер попытался предложить выслать 300 000 русских из Латвии. Некий политик-музыкант Марцис Кулис.

«Когда восстановим этническую пропорцию 1939 года, где латышей будет, как минимум, 79%, а русских – 8%, тогда сможем вернуть и школы национальных меньшинств. Завершение деоккупации включает в себя и репатриацию колонистов (~300 000) оккупирующей страны. Это определяют конвенции. Stop russians», - заявил Марцис Кулис.

Какую историческую пропорцию узрел музыкант – понятно только ему! В конце 1939 года в Латвии находилось только 50 тысяч балтийских немцев, не говоря уже о русских, украинцах, евреях и т.д.

Могу только сказать – если политик-музыкант только предлагает еще, то вот сибирская Дудинка или Новая Уда Иркутской губернии ждет его с нетерпением… Не грех и там «осесть», да и с известными личностями пообщаться… Например, с «духом» Иосифа Сталина, который находился в этих краях в ссылках… Глядишь, музыкант Кулис и русский язык вспомнит, да и ума наберется…