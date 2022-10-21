Премьер-министр Латвии Кариньш: Надо привлечь Россию к ответственности за ситуацию на Украине

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21 октября 2022, 21:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призывает Европейский союз действовать для привлечения России к ответственности за ситуацию на Украине. Интересно, как?

«Военные действия России становятся все более жесткими. Теперь они открыто направлены не только против украинской армии, но и против гражданской инфраструктуры Украины. Необходимо ЕС принять решение о том, каким образом привлечь Россию к юридической ответственности за действия на Украине», — заявил премьер Латвии Кариньш.

Честное слово, надо же иногда думать, что говоришь?

Ответа получить у американского премьера Латвии г-на Кариньша – каким образом он вместе с нацпатриотами Латвии собирается привлекать Россию к ответственности, конечно, невозможно, потому что выплеснуть в «эфир» словеса – труда большого не надо, а реально – как?

Как же любят нацпатриоты пиариться за счет Украины! А вот ответить за свои слова – ни ума, ни смелости не хватает! Каким образом привлекут Россию? Как это г-н Кариньш предлагает сделать? Ответа нет! А ежели нет ответа, то и нечего шлепать американскими губами!

Что латвийцы думают по поводу слов премьер-министра?

Комментарии из латвийских СМИ:

«Привлеките, пожалуйста, Кариньша за преступления против народа Латвии!»

«А когда США преступно поливало несчастных вьетнамцев во время «вьетнамской» войны, и число жертв достигло до 3 миллионов человек... А Югославия, умытая в крови? А Афганистан, Ирак, Ливия? Что-то я не слышал, чтобы этот Кариньш призывал МИР осудить действия США. По словам Кариньша и ему подобных – это, мол, не то, не то... Это то! Это преступления! Пусть закроет свой рот, пока не плюнули в него!»

«Судить таких, как Кариньш надо! И над нацистами проводить трибунал! Уверен, что будет трибунал – может, в Донецке, может, в Москве! Бледно будут выглядеть такие, как Кариньш!»

«Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля! И Латвия в том числе. Да вы лицемер, господин Кариньш!»

«Завидую Кариньшу! Его только Украина волнует – значит в его доме тепло, да и зарплату повысили... Когда подлец о народе думать будешь!»

Чтобы думать о людях, согласитесь, нужно иметь сердце, а у г-на Кариньша – маленького человечка на посту, только страх да и евро в зрачках!