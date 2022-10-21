Военный эксперт-аналитик Михаил Тимошенко предложил вернуть Волгограду название Сталинград

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21 октября 2022, 19:29

Мемориал, г. Волгоград, фото: Sergey Smirnov/globallookpress.com

Военный эксперт-аналитик, полковник в отставке, ведущий программу «Военное ревю» на радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Тимошенко предложил вернуть Волгограду название Сталинград.

Тимошенко считает, что если вернуть Волгограду его исторической название Сталинград, то в этом случае отношение к армии в нашей стране должно измениться в лучшую сторону.

По мнению военного аналитика, если только Волгограду вернут его имя – Сталинград - военные училища начнут восстанавливать и вообще изменится отношение к Вооруженным силам РФ.