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Аргументы Недели Общество 13+

СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ мирных жителей на переправе под Херсоном

, 18:55

СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ мирных жителей на переправе под Херсоном
Фото: pixabay.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсонской области. Об этом сообщает официальный сайт СК РФ.

По данным ведомства, когда гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки, в этот момент украинские военные нанесли удары из американских реактивных систем залпового огня HIMARS кассетными боеприпасами.

«По предварительным данным, четыре человека погибли и 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ. На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе», – передаёт ведомство.

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