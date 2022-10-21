СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ мирных жителей на переправе под Херсоном

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсонской области. Об этом сообщает официальный сайт СК РФ.
По данным ведомства, когда гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки, в этот момент украинские военные нанесли удары из американских реактивных систем залпового огня HIMARS кассетными боеприпасами.
«По предварительным данным, четыре человека погибли и 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ. На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе», – передаёт ведомство.
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