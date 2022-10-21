Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Сын красноярского губернатора Усс, задержанный в Италии по делу об уходе от санкций, отказался от добровольной экстрадиции в США

, 18:58 Источник: РИА Новости

Сын красноярского губернатора Усс, задержанный в Италии по делу об уходе от санкций, отказался от добровольной экстрадиции в США
Артем Усс. Фото: соцсети.

Сын Красноярского губернатора Артем Усс, который был задержан 19 октября в Италии по запросу американского Минюста, отказался от добровольной экстрадиции в США. Об этом стало известно в пятницу, после заседания апелляционного суда Милана, где слушалось его дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Усса Виничио Нардо.

Теперь вопрос экстрадиции будет решать итальянский суд. Как заявили адвокаты Усса будут ходатайствовать о помещении своего подзащитного под домашний арест.

Как сообщалось ранее, американский суд обвиняет Усса и еще четверых россиян в отмывании денег в пользу подсанкционных компаний, контрабанде нефти, закупке микросхем и полупроводников в США в обход санкций. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

В мире

В мире