Сын красноярского губернатора Усс, задержанный в Италии по делу об уходе от санкций, отказался от добровольной экстрадиции в США

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21 октября 2022, 18:58 Источник: РИА Новости

Артем Усс. Фото: соцсети.

Сын Красноярского губернатора Артем Усс, который был задержан 19 октября в Италии по запросу американского Минюста, отказался от добровольной экстрадиции в США. Об этом стало известно в пятницу, после заседания апелляционного суда Милана, где слушалось его дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Усса Виничио Нардо.

Теперь вопрос экстрадиции будет решать итальянский суд. Как заявили адвокаты Усса будут ходатайствовать о помещении своего подзащитного под домашний арест.

Как сообщалось ранее, американский суд обвиняет Усса и еще четверых россиян в отмывании денег в пользу подсанкционных компаний, контрабанде нефти, закупке микросхем и полупроводников в США в обход санкций.