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21 октября 2022, 18:12

В ближайшие месяцы Россия и Иран запустят совместный аналог платёжной системы SWIFT. Об этом ранее заявил торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин.



Необходимость создания новой платёжной системы назрела давно. В нынешних реалиях SWIFT больше не является надежной системой для стран, которые находятся под санкциями США. И вполне логично, что созданием «анти-SWIFT» займутся именно Иран и Россия — страны-лидеры по устойчивости к санкционному шантажу Запада.



Кроме того, собственная система межбанковских сообщений послужит укреплению национального финансового суверенитета РФ. Новая система обеспечит более высокую защищенность данных, — считает замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.



«Критика SWIFT базируется на том, что система прозрачна для государственных органов США. Создание альтернативной системы, безусловно, работает на укрепление нашего национального финансового суверенитета. Плюсом децентрализованной системы является более высокая защищенность от различного рода атак, направленных на нарушение работоспособности системы или изменение хранящейся информации, а также более простое подключение и отсутствие единой точки контроля», — приводит слова Пермякова ТАСС.



Эксперты отмечают также, что создание системы и подключение к ней банков — не слишком сложная с технической стороны операция. У России, к тому же, в этом направлении уже есть успехи. Так, специалисты Центра компетенций НТИ в СПбГУ смогли создать децентрализованную систему межбанковских сообщений, показавшую способность обрабатывать более 25 тысяч сообщений в секунду, что составляет достойную конкуренцию SWIFT.



Под влиянием западных санкций, после отключения российских банков от системы SWIFT многие страны вынуждены были искать способы отказаться от доллара в расчетах. Среди партнёров России этим озаботились Индия, Китай, Иран и многие другие государства. Это показывает, что альтернатив SWIFT в нынешних реалиях востребована. Новая система позволит странам создавать новые финансовые потоки без привязки к доллару и западным финансовым институтам для укрепления собственного суверенитета.



Замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в интервью «РИА Новости» отметил, что иранские власти могут активировать платежную систему «Мир» в стране. Дипломат также отметил большой потенциал развития партнёрства между Россией и Ираном в целом.



«Президенты Ирана и РФ назвали отношения между двумя государствами стратегическими. О стратегических отношениях между Ираном и Россией говорит и готовящееся межгосударственное соглашение на 20 лет. Одна из сфер, которая может стать частью этих стратегических отношений, может быть связана и с энергетикой», — заметил Мехди Сафари.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заметил, что Россия под санкциями Запада живет уже восемь лет. При этом, как считает парламентарий, экономика нашей страны показывает устойчивость даже на фоне глобальных процессов рецессии и вызовов.

«Сейчас идёт переформатирование глобальных рынков и трансформация финансовых инструментов. SWIFT больше не является надежной системой для стран, находящихся под санкциями США. Нам необходимы новые способы межбанковских сообщений, чтобы отказаться от расчётов в долларах с партнерами в Индии, Китае и Иране, а также многих других странах. Пытаясь надавить на нас, Запад последовательно лишается ресурсов не только в сфере энергетики, но и гегемонии в финансовой сфере. В конце концов, такая недальновидная политика западных стран только укрепит наш финансовый и технологический суверенитет, а также расширит наше партнерство с другими странами, находящимися под санкциями», – заключил Сергей Алтухов.