Юрий Батурин: Мобилизация «опоздала» на пару месяцев

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21 октября 2022, 14:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актер Юрий Батурин всегда имеет собственное мнение, которое, если спросят, высказывает открыто. Лично мне это очень импонирует, потому как в наше непростое время, быть самим собой – смелость! А смелость заслуживает уважения! Специально для балтийского бюро «АН» мнение актера Юрия Батурина о мобилизации, российской Армии и НАТО…

«Мое мнение такое – мобилизация «опоздала» на пару месяцев. Совершенно серьезно! Я родился в семье военного, и если бы не стал актером, то непременно стал бы военным! Мобилизация необходима. Более того, думаю, что это не последняя мобилизация. Если обратиться к истории, то крупнейшая мобилизация была еще при Иосифе Сталине… Почему я считаю, что «опоздала» на пару месяцев? Потому что, если бы она произошла ранее, то сегодня ситуация была бы иная… Понимаешь, с начала спецоперации мы «разговаривали с противником в белых перчатках» - жалели… Мы вели себя честно, без «подводных камней», без подлости… А вот та сторона использовала, да и сейчас использует, любые методы – ставит мирное население, как щит, устраивает безумные, подлые провокации, теракты, и при этом обвиняет нас. Спецоперация была необходима, потому что нацизм никуда не исчез. А с нацистами договориться невозможно! Они не понимают человеческого языка. Посмотрите, что сейчас происходит! Российская Армия воюет уже с НАТО! Не знала!? Именно так! Украинские военные выступают в роли «пушечного мяса» - за их спиной стоит НАТО, которое руководит, финансирует, поставляет оружие… Я думаю, что очень много иностранных наемников сейчас воюют на территории Украины. А будет больше, потому что скоро наступит зима, прогнозируют, что будет очень холодная, огромные счета за электричество, отопление и т.д. накроют Европу… А людям же надо кормить свои семьи! А сегодня в Европе закрываются заводы, фабрики, иные учреждения – а жить то как? На что жить? Вот и начнется «запись» в добровольческий легион, например. Так было и при Адольфе Гитлере – он же, воспользовался экономическим кризисом, безработицей и стал «приглашать» записываться добровольцев в армию, обещая деньги, еду, амуницию. Тоже и зимой будет происходить в Европе – если тотальная безработица, то для многих это определенный выход из ситуации. А закончится это тем, что будут с Украины идти цинковые гробы в Европу. Я описываю реальную ситуацию. Сейчас в Москве мобилизация закончена, а по России еще идет… Идет процесс. И это хорошо. Жаль, что не раньше, потому как Украина начала уже давно мобилизацию, пока мы «жалели» их… А это ошибка – жалеть! Знаешь, я человек миролюбивый и на конфликт стараюсь не идти – дипломатично решаю спорные вопросы, но если понимаю, что «война» и другого выхода нет, то забываю о «дипломатичности» и иду до конца! До Победы! Наша Армия оснащена хорошо, потому что первое правило – Армия в период военных действий должна быть обута, одета и сытая! На мой взгляд, с этим у нашей Армии все в порядке! И я четко знаю – наши солдаты не отступят! Наши солдаты победят!»