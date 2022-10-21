Россияне в рамках проводимого опроса сервисом Superjob назвали самыми дорогими городами для жизни Москву и Уфу

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21 октября 2022, 12:36 Источник: ТАСС

Московские жители / Konstantin Kokoshkin / https://globallookpress.com

В рамках проводимого опроса сервисом Superjob граждане России назвали Москву, Уфу и Краснодар самыми дорогими городами для жизни.

Всего в опросе приняло участие 10 тысяч экономически активных жителей городов-миллионников. Как сообщают опрошенные, в городе дороже всего обходиться жилье.

Исходя из результатов опроса, чаще всего свой город считают дорогим москвичи, в этом убеждены 6 из 10 опрошенных. На втором месте по дороговизне уровня жизни расположился город Уфа, где 57% местных жителей считают свой город не дешевым. Краснодар же расположился на третьем месте, где дорогим свой город считает 51% российских граждан.

Также в рейтинг самых дорогих городов России по мнению их жителей вошли Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.