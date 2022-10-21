Политолог Светов: «Мобилизованные должны быть уверены в Путине»

Юрий Светов считает, что Владимир Путин побывал на полигоне для того, чтобы поднять рейтинг мобилизации. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».
«Я думаю, что Владимир Путин побывал на полигоне, в том числе и для того, чтобы поднять рейтинги мобилизации, показать личное внимание к проведению мобилизации и ее проблемам. Я полагаю, что там, возможно, было что-то личное у Путина. Возможно, он поехал вспомнить свою молодость, как с ним это было в свое время. Мы не должны забывать, что он полковник. Самое главное - люди, которых мобилизуют, должны быть уверены, что президент контролирует этот процесс, и все неувязки, проблемы, которые возникают, будут оперативно устранены. Он неслучайно поднял вопрос денег, которые должны получать мобилизованные».
Накануне президент РФ Владимир Путин приехал на полигон в Рязанской области, где готовят мобилизованных. Президент посетил стрелковый комплекс и выстрелил из винтовки Драгунова.