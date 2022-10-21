Политолог Светов: «Мобилизованные должны быть уверены в Путине»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2022, 12:21 Антон Николаев

Фото: YouTube

Юрий Светов считает, что Владимир Путин побывал на полигоне для того, чтобы поднять рейтинг мобилизации. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, что Владимир Путин побывал на полигоне, в том числе и для того, чтобы поднять рейтинги мобилизации, показать личное внимание к проведению мобилизации и ее проблемам. Я полагаю, что там, возможно, было что-то личное у Путина. Возможно, он поехал вспомнить свою молодость, как с ним это было в свое время. Мы не должны забывать, что он полковник. Самое главное - люди, которых мобилизуют, должны быть уверены, что президент контролирует этот процесс, и все неувязки, проблемы, которые возникают, будут оперативно устранены. Он неслучайно поднял вопрос денег, которые должны получать мобилизованные».

Накануне президент РФ Владимир Путин приехал на полигон в Рязанской области, где готовят мобилизованных. Президент посетил стрелковый комплекс и выстрелил из винтовки Драгунова.