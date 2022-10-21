Мэр Хабаровска предложил своим замам поделиться зарплатой за день с военными

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

21 октября 2022, 11:07

Хабаровский градоначальник Сергей Кравчук в ходе оперштаба по поддержке мобилизованных и их семей предложил своим заместителям и главам всех муниципальных предприятий передать свою зарплату за день на поддержку военных.

- Предлагаю всем заместителям мэра города, руководителям всех муниципальных предприятий: давайте мы все ежедневный заработок свой личный перечислим на расчетный счет совета ветеранов. Он есть, счет прозрачный. Для понимания всех, кто хочет посмотреть поступление средств, он может это спокойно сделать, - сказал Кравчук.



Он уточнил, что на сайте инициатива опубликована не будет, но «все будут отчитываться», «без самовольного снятия средств». Он также пообещал контролировать «все чеки» на покупку лекарств и оборудования.



В телеграм-кнале мэр поручил замам «прийти в каждую семью, где муж, брат, отец сегодня защищают рубежи родины, и спросить, какую помощь мы можем оказать».