Коронавирусная пандемия навечно войдёт в историю человечества

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20 октября 2022, 18:50 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Jens Büttner/Globallookpress

Covid-19 всё ещё остаётся проблемой для человечества, хотя о ней уже говорят не так часто, как в прошлые годы. В мировых СМИ наблюдается резкий спад поступающих данных о пандемии.

Учитывая особенности африканского варианта «омикрон» и продолжающуюся вакцинацию, нельзя говорить об увеличении смертности во всём мире. Африканская «версия» не привела к увеличению летальности, хотя и разделилась на несколько разных подвидов. В целом, создаётся впечатление, что коронавирусная эпоха уходит в прошлое, как в своё время ушла навечно эра «испанки». Хотя, по мнению некоторых учёных, радоваться ещё рано. Ведь вирус пока окончательно не побеждён, и всё ещё продолжает выявляться. Происхождение заразы до сих пор остаётся загадкой. Сколько бы ни было выдвинуто теорий всевозможными экспертами и аналитиками, ни одна из них так и не стала стопроцентной истиной.

Согласно данным coronavirus-control, на сегодня на планете выявлено более 630 миллионов заражённых (точная цифра – 631 673 955). Количество выздоровевших также растёт, сейчас их – 610 550 989. Число погибших давно зашкаливает за 6 миллионов. Точные данные – 6 577 790. Правда официальным данным верить явно не стоит, так как отдельные государства Земли отказались от ведения статистики или не ведут её вовсе. В любом случае, коронавирусная пандемия оставила свой отпечаток в истории нашего мира. Она навечно войдёт в хроники, как крупнейшее эпидемиологическое бедствие, наравне с пандемиями холеры, «юстиниановой чумой» и пандемией испанского гриппа. Теперь – это часть истории всего человечества, от которой никуда не скрыться.