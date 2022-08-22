Челябинская область отмечает День государственного флага России

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22 августа 2022, 11:51 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе проходят праздничные мероприятия.

Сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага России. Жителей Южного Урала поздравил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Дорогие земляки! Пусть российский триколор вдохновляет нас на новые достижения и успехи! Желаю всем вам здоровья и благополучия, успехов в созидательном труде на благо Отечества!», - говорится в обращении.

По случаю Дня государственного флага России к жителям Челябинской области обратился губернатор Алексей Текслер. «Этот праздник объединяет всех, кто осознает свою ответственность за страну, честно трудится во имя будущего России. Желаю всем жителям Челябинской области успехов, благополучия и плодотворной работы на благо страны и нашей малой родины», - подчеркнул глава региона.

Также со словами поздравлений к южноуральцам обратился председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев. «Желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений. Пусть уважение к национальным традициям, любовь к своей стране делают нас сплоченнее и сильнее», - отметил спикер парламента.

«В этот праздничный день желаю всем вам мира, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях во имя процветания и развития нашего города, региона и всей страны, - отметила глава Челябинска Наталья Котова. - Пусть подрастающее поколение воспитывается и растёт в уважении к главному символу российской государственности и гордится историей нашей державы».

В этот день на Южном Урале проходят праздничные мероприятия. Так, жители Кыштыма планируют совершить восхождение на гору Егоза, на ее вершине развернуть флаг и исполнить песни о Родине. В Верхнем Уфалее состоялось шествие «Под флагом великой державы», в Озерске – концерт с участием местных коллективов. В Челябинске провели акцию «Бело-сине-красные сердца». Как сообщает издание «Южноуральская панорама», сегодня вечером на Челябинской телебашне включат иллюминацию в виде триколора.