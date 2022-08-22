В России появился «царь» и могут отключить все смартфоны: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

22 августа 2022, 10:32 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Зачем вам новый айфон, если в России есть отличное оружие?



У «проклятых либералов» появился отличный повод взять новый кредит. Издание PhoneArena объявило о презентации iPhone 14, которая состоится 13 сентября. Сообщается, что Apple под этим брендом может представить сразу четыре новые разновидности своей продукции.



Тем временем в России прошёл Международный военно-технический форум «Армия-2022». На территории парка «Патриот» в Алабино была представлена вся мощь Российской армии и флота, включая детище «Уралвагонзавода» - легендарный танк Т-14 «Армата» с беспилотником «Птеродактиль» на борту.



Форум «Армия-2022» посетили многие эксперты, среди которых были не только военные. Председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская в ходе мероприятия неожиданно заявила о реальной угрозе отключения в России импортных мобильных устройств.



«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить всё, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены», — сообщила Наталья Касперская.



«Это как раз [и есть] кибервойна», — добавила она.



По словам эксперта, в случае такого развития событий, россияне всё же смогут пользоваться кнопочными телефонами и электронной почтой.





В «Единой России» раскритиковали законопроект о выплатах домохозяйкам.



В Госдуму РФ внесён законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам. Его авторы предлагают установить ежемесячные выплаты россиянам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающим, в том числе, уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном уходе за престарелыми родителями.



Предполагается, что такая выплата может быть назначена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания.



Своё крайнее недовольство законопроектом выразила депутат Госдумы РФ от «Единой России» Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.



«Сейчас есть стиральные и посудомоечные машины, пылесосы и так далее… Но, если кто-то хочет, чтобы супруга занималась именно этим, ну, значит второй супруг должен искать себе настолько высокооплачиваемую работу, чтобы иметь возможность содержать дома неработающего иждивенца», — заявила она Телеграм-каналу «Радиоточка НСН».



По её мнению, «в России сейчас не стоит выбрасывать деньги на ветер».





Мэр Саянска, отмечая День города, стал царём.



В Саянске на праздновании Дня города мэр Олег Боровский появился в костюме царя. Его подчинённые выглядели немного поскромнее.

«У нас были на фестивале и дядьки Черноморы, богатыри, кого только не было», — сделал чуть позже важное уточнение глава Саянска.



В ответ на насмешки россиян, появившиеся в Сети, Олег Боровский заявил, что раньше он был «и подсолнухом, и снеговиком», а царём он стал лишь на время проведения фестиваля-шествия «В сказочном царстве, Саянском государстве».







Фото: Телеграм-канал «Саянск | Олег Боровский»

Стоит отметить, что в телеграм-канале Олега Боровского отзывы жителей города о празднике и об эффективности работы градоначальника на своём посту — исключительно положительные.



Наверное, подобное представление можно было давно уже устроить в России и на федеральном уровне. Тогда бы мы смогли увидеть, к примеру, Анатолия Чубайса в костюме ваучера из наночастиц, или Дмитрия Медведева в образе доброго волшебника – без денег, но в вечно хорошем настроении… Ну, а костюм царя, конечно же, как мы могли убедиться, уже занят.



