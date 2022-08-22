Эксперт Орлов поддержал предложение вице-спикера ГД Чернышова о временной отмене НДС на школьные товары

Аргументы Недели → Общество 13+

22 августа 2022, 09:26

Школьные тетради, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT одобрил предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова отменить НДС на школьные товары перед началом учебного года.

Ранее вице-спикер ГД Чернышов предложил отменить надбавочную стоимость на товары для школы в период с конца августа по первую неделю сентября. Он отметил, что такое действие со сторон властей станет поддержкой «для многих бюджетов российских семей»

Директор ИИПСП Орлов поддержал идею Чернышова, назвав ее «актуальным предложением».

«В условиях приближающегося учебного года школьные товары фактически становятся предметами первой необходимости, а значит следить за их стоимостью на прилавках магазинов государству нужно особенно пристально», — считает эксперт.

Орлов также отметил, что ближе к началу учебного года цены необоснованно повышаются, поэтому инициатива ГД о временной отмене НДС на этот период была бы действенным решением.