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По данным ФНП, 40% удостоверяемых нотариусами сделок в России приходится на куплю-продажу жилья

, 09:06

По данным ФНП, 40% удостоверяемых нотариусами сделок в России приходится на куплю-продажу жилья
Документы, фото: Komsomolskya pravda/Globallookpress.com

Из 700 тысяч договоров и соглашений около 40% приходится на куплю-продажу жилья. Об этом RT информирует Федеральная нотариальная палата (ФНП). 

Данные взяты за прошедшие семь месяцев 2022 года. 

Внушительную долю занимают договоры купли-продажи жилья, от общего числа на них приходится 40%, затем, в размере 12% идут нотариальные договорённости относительно семейных отношений.  

В список самых «популярных» мест для нотариально удостоверенных договоров и соглашений вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Ростовская область.

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