По данным ФНП, 40% удостоверяемых нотариусами сделок в России приходится на куплю-продажу жилья

Из 700 тысяч договоров и соглашений около 40% приходится на куплю-продажу жилья. Об этом RT информирует Федеральная нотариальная палата (ФНП).
Данные взяты за прошедшие семь месяцев 2022 года.
Внушительную долю занимают договоры купли-продажи жилья, от общего числа на них приходится 40%, затем, в размере 12% идут нотариальные договорённости относительно семейных отношений.
В список самых «популярных» мест для нотариально удостоверенных договоров и соглашений вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Ростовская область.