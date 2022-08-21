Таинственный Манускрипт Войнича мог быть связан с «енохианской магией» Ди и Келли

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21 августа 2022, 22:18 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: AFP 2022 / CESAR MANSO

В современном мире давно кажется всё изученным. Порою вся планета воспринимается, как нечто уже знакомое и известное. Но есть одни вещи, которые до сих пор остаются «белыми пятнами». И речь здесь не только о многих особенностях нашей планеты, но и о некоторых артефактах, относящихся к человеческой культуре. Например, таковым «Граалем» криптографической науки является Манускрипт Войнича – таинственная книга, написанная на совершенно неизвестном языке, и предназначенная для неведомых целей. Алфавит этой работы совершенно не похож на то, что люди уже изобрели. Историки и учёные так и не смогли определить его происхождение. Его связывали с разной письменностью, вплоть до древне-ацтекской. Но манускрипт и поныне остаётся загадкой без какого-либо решения.



Книгу изучали десятки научных мужей в разные эпохи. Известно, что её происхождение может относиться к 15-16 векам, но это опять же только гипотезы. Химик Аризонского университета Грег Ходжинс в результате радиоуглеродного анализа установил, что пергамент манускрипта был сделан примерно в начале 15-го столетия. Но для чего он предназначался? Обычно в средневековье все подозрительные книги, подобные этому манускрипту, подвергались сожжению. Однако данная работа каким-то чудом уцелела. Учёные изучали не только происхождение книги, но и достаточно источников, в которых манускрипт упоминался. Письмо Иоганна Марци, датированное 1666 годом, говорит, что книга в своё время принадлежала самому германскому императору Рудольфу II, жившему в 16-м столетии.



Даже иллюстрации не дают точного представления, почему именно этот манускрипт был создан, и какова его цель. Существуют несколько особых «разделов» данной книги. В «Ботаническом» мы видим изображения нескольких разных растений и несколько абзацев неизвестного текста. Наиболее интересным считается «Астрономический» раздел, в котором содержатся различные круговые диаграммы, некоторые с Луной, Солнцем и всевозможными звёздами. Далее идут «Биологический», «Космологический», «Фармацевтический» и «Рецептный». Некоторые учёные полагают, что эта книга представляла собой некий справочник для тех, кто занимался травами, так как в ней много рисунков с растениями. Но смущают только частые изображения обнажённых женщин, купающихся в прудах с загадочными трубопроводами.



Так кто же создал столь загадочный артефакт, и как он оказался у германского императора? Возвращаясь к зацепке вокруг императора Рудольфа, стоит упомянуть одну интересную теорию. Вокруг того, кто создал книгу, давно идут споры. Но отдельные учёные полагают, что манускрипт может быть связан с двумя медиумами, известными, как Ди и Келли. Джон Ди и его соратник Эдвард Келли считались астрологами и мистиками, известными своими неординарными методами. Например, они оба изобрели особую «енохианскую систему» общения с неведомыми бесплотными духами, которых они называли ангелами. Они же упоминали о неком «енохианском алфавите», якобы существовавшем ещё до господства людей. В современной науке енохианский язык действительно признаётся как факт, но считается искусственным.



Исследователь Вильфред Войнич, получивший в своё время данную книгу, как раз склонялся к мнению, что единственный человек, который мог продать манускрипт Рудольфу, был Джон Ди. Ди и его помощник Келли много лет жили в Богемии (тогда части Священной Римской Империи) и старались предложить свои услуги императору. Возможно, эта книга и была подарена одним из медиумов германскому лидеру. Но стоит отметить, что Ди обычно записывал всё в своём дневнике. И в его хрониках упоминания о столь великом подарке для императора отсутствуют. Данная сделка не кажется учёным стопроцентно вероятной, хотя отдельные люди считают, что она могла произойти. А ещё есть теория, что тем, кто продал книгу имперскому двору, мог быть Келли, ближайший сподвижник Ди.



В мире мистиков и эзотериков есть те, кто полагает, что Келли и Ди действительно могли быть причастны к созданию манускрипта. Но сам Войнич склонялся к тому, что авторство принадлежало монаху и философу Роджеру Бэкону. Именно Бэкон, живший в 13-м веке, в своё время разработал новые теории об увеличительных стёклах и преломлении лучей. Он занимался не только богословием, но также математикой, физикой и химией. Правда, зачем ему в таком случае понадобилось создавать фолиант с явно эзотерическим смыслом на неизвестном языке? И если он действительно автор манускрипта, то почему в нём присутствуют магические символы и диаграммы, связанные с астрологией? Обычно христианские священники и монахи не были склонны к подобному рода занятиям.



Эзотерики же склоняются к мнению, что Манускрипт Войнича может быть связан с магическими «енохианскими» искусствами и даже с призывом сверхъестественных существ из «той стороны». Из-за этого мифа данная книга не раз попадала в различные произведения фэнтези и научной фантастики. Но что же именно содержит в себе фолиант, и почему он до сих пор не изучен? И на каком языке он написан? Все эти вопросы остаются без ответов даже в наш современный век.