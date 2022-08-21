Почему у латвийского певца Интарса Бусулиса возникла депрессия

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21 августа 2022, 22:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Интарс Бусулис, globallookpress.com, Komsomolskaya Pravda

Латвийский певец Интарс Бусулис пережил длительную депрессию – он сам об этом заявил латвийским СМИ. Почему же?



По словам самого Интарса, «у меня была длительная депрессия, которая длилась четыре недели. Была злость на политику России, и беспокойство за происходящее на Украине».



Понятно, что многие латвийские деятели шоу-бизнеса высказали свое мнение о спецоперации, и «отреклись» от России…



Были актеры, исполнители, которые не захотели говорить на тему происходящего на Украине – например, Раймонд Паулс отказал журналистам в различных комментариях… Это понятно, Маэстро мудр и многое пережил, например, ребенком прошел ужасы ВОВ, и оккупацию Латвии нацистами. Такая величина и авторитет, как Раймонд Паулс, может себе позволить говорить то, что он считает нужным, и никто не может «приказать» ему.



Чего не скажешь, конечно, об Интарсе Бусулисе. Понятно, что певец высказал свое мнение о спецоперации публично, но как он это сделал?



В латвийских СМИ стали появляться статьи, которые буквально обвиняли Бусулиса в том, что он выступал в России – уму непостижимо, на мой взгляд, потому как многие артисты с удовольствием работали в РФ… Возьмите, например, режиссера Алвиса Херманиса, который с превеликим удовольствием получал деньги в Москве, сладко ел и пил в российских крутых ресторанах, но ему, после 24 февраля, никто и ничего «не поставил на вид». А Интарса просто «затюкали» - видимо, сам разрешил это сделать!



И что же латвийский певец Интарс Бусулис?



А он стал из всех сил, из всех интернет-«углов» извиняться перед латвийцами, видимо, и перед украинцами и такой грязью поливать Россию, что хотелось просто помыться после его слов!



«Надо признать, что подписчиков я терял тысячами, но меня это не беспокоит – я выбрал свою позицию и буду придерживаться ее», - заявил Интарс.



Как же тут не хватит депрессия? Подписчики уходят, свои же обвиняют его в «связях» с РФ, а сама Россия, уверена, вряд ли изъявит желание слушать латышского певца, который так, простите, паскудно поливал ее грязью…



Я понимаю, что у каждого человека есть свое мнение на тему происходящего – имеют право, но зачем же так безбожно охаивать страну, которая дала тому же Бусулису популярность, деньги, любовь зрителей?



Впрочем, латышскому певцу Интарсу Бусулису есть где развернуться в Латвии – страна «большая»… как один микрорайон Москвы!