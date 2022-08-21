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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сработавшей системе ПВО города

, 22:16

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сработавшей системе ПВО города
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / Kremlin Pool /globallookpress.com

Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье вечером в городе Севастополе. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории», - написал он.

По сообщениям со ссылкой на местные власти Крыма, система ПВО в субботу уничтожила все цели в небе над полуостровом. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Как уточнялось, в субботу утром в Севастополе был сбит беспилотный летательный аппарат над штабом Черноморского флота, а вечером система ПВО работала на западе Крыма.

Ранее нами сообщалось, что Михаил Развожаев сообщил об усилении работы всех служб.

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