Как это было: 31 год назад Латвия восстановила свою независимость

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21 августа 2022, 21:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

21 августа 1991 года Конституционный закон в истории Латвии ознаменовал выбор в пользу независимости и принадлежности к ценностям Запада – именно так сегодня сказано на сайте Сейма. Кто же 31 год обратно из латвийцев, кроме правительства, думал, что новым хозяином Латвии станет США, и даже официальное правительство в стране будет американским? Впрочем, обратился к документам, которые выдвигает официальная Латвия, и поможет в этом латвийский историк Гатис Круминьш.



В этот день 31 год назад Верховный совет Латвийской Республики 111 голосами депутатов «за» (13 было «против») принял конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики». Этот документ, подчиненный Декларации о восстановлении независимости от 4 мая 1990 года, отменил предусмотренный в ней переходный период и полностью восстановил независимости Латвии де-факто, отмечается на сайте парламента в статье о пути Латвии к свободе.



Закон принимался в чрезвычайных условиях.



Депутаты Верховного совета приняли в тот момент, когда в Советском Союзе происходила попытка государственного переворота. Бойцы ОМОН уже заняли Латвийский телецентр, здание Латвийского радио, телефонную централь и телеграф, МВД, разгромили штаб Народного фронта. На всей территории СССР было введено чрезвычайное положение.



Как указано в Латвийской энциклопедии, путч 19-21 августа 1991 года, когда в Москве власть (с целью сместить президента Михаила Горбачева) ненадолго захватил так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с несколькими партийными и армейскими функционерами, стал последней попыткой остановить процесс возвращения независимости Латвии и свергнуть ее законную власть. Организаторов путча в Латвии поддерживал комитет Коммунистической партии и армия, грозя насильственными арестами должностных лиц.



21 августа еще не было ясно, что переворот провалился. Однако депутаты ВС ЛССР собрались на заседание, подготовили и приняли конституционный закон.

Дебаты во время исторического заседания о тексте закона прервало известие, что к зданию Верховного совета направляются бронетранспортеры ОМОНа. Такова была обстановка, в которой депутаты продолжили обсуждение и провели голосование, указано на сайте Сейма.



Этим законом был скорректирован процесс восстановления государственной независимости де-факто, оговоренный в декларации от 4 мая 1990 года (провозгласившей независимость де-юре — тогда все финансовые, административные и военные ресурсы власти еще находились в руках Москвы, и тогда еще не было и независимой латвийской законодательной базы). Конституционный закон гласил, что предусмотренный декларацией переходный период окончен.



За принадлежность к Западу.



Очень скоро путч провалился, но еще до того начался процесс международного признания восстановления государственной независимости Латвии, повествует энциклопедия. В короткое время независимость Латвии признало большинство государств мира. Первой страной, сделавшей это 22 августа 1991 года, стала Республика Исландия. 24 августа восстановление независимости Латвии признала Российская Федерация, 6 сентября — и Верховный совет разваливавшегося СССР.



Принятый 21 августа 1991-го конституционный закон в истории Латвии обозначил очень четкий выбор за независимую и принадлежащую к кругу стран Запада, к западным ценностям Латвию.



Закон четко и ясно засвидетельствовал позицию Верховного совета о восстановлении независимости на основе доктрины непрерывности государственности (континуитета). Таким образом после длительного пребывания под властью оккупации был восстановлен государственный суверенитет Латвии, единогласно признанный 26 января 1921 года Верховным советом Антанты без каких-либо ограничений.



Принятием этого ключевого закона отклонялись другие альтернативы развития латвийской государственности — например, создание нового государства, переговоры о возможностях сотрудничества с СССР либо заключение нового союзного договора.



Наименее изученный период истории Латвии.



Историк Гатис Круминьш рассказал, что с точки зрения исторических перспектив имеется три важных «больших события»: создание латвийского государства (1917–1921 гг.), утрата независимости (1939–1940 гг.) и ее восстановление (1988–1992 гг.).



«Если мы сравним уровень исследований об учреждении государства и об утрате независимости с исследованиями о восстановлении независимости, приходится сделать вывод, что о событиях 1988-1992 годов мы с чисто академической исследовательской точки зрения знаем меньше всего.

За тем, как правительство Латвии, отдельные политики действовали в 1939-1940 году, мы можем проследить по часам, в свою очередь, о событиях Третьей Атмоды вышли лишь немногие академические исследования, и в основном нам приходится полагаться на мемуарную литературу, написанную самими участниками. Но память человека, как известно — не самый надежный источник, особенно если речь о событиях несколько десятилетий назад», — поясняет Круминьш.



До сих пор период восстановления независимости исследовался эпизодически, чаще всего по инициативе конкретных ученых, говорит историк.



«Высокоценные работы создали участники событий, например, Талав Юндзис и Ромуальд Ражукс. Организованы международные конференции, посвященные этому сложному и с исследовательской точки зрения интересному времени. Однако это — эпизоды. Сравнительно больше внимания социально-экономическим аспектам восстановления независимости уделяется в вышедшей в 2017-м истории народного хозяйства Латвии. Но ее, скорее, можно охарактеризовать как хорошую основу для необходимой в дальнейшем углубленной работы».



Стоило бы исследовать деятельность Верховного совета ЛССР.



Вопрос о том, как латвийскому Верховному совету из «псевдопарламента» удалось превратиться в полноценный законодательный орган, на основании решений которого была восстановлена государственная независимость — это, по мнению Круминьша, тема для отдельного исследования.



«Совету пришлось решить ряд очень сложных вопросов. Начиналась трансформация экономики, нужно было стремительно двигаться к свободному рынку и упорядочивать имущественные права. Приватизация, аграрная реформа, другие вопросы — мы почти ничего не знаем о том, какие решения и почему ВС тогда принимал. Там нужно изучать протоколы комиссий, другие документы. Это фундаментальный труд.



Еще интересной темой могла бы стать трансформация политической и хозяйственной элиты. Как коммунисты-карьеристы стали профессиональными политиками и предпринимателями. В настолько большой мере мы можем говорить о смене политической и хозяйственной элиты после восстановления независимости?»

Конкретно об августе 1991-го историк говорит — путч в Москве случился как раз вовремя, потому что в Латвии ощущалась заметная усталость.



«Кризис баррикад (случившийся в январе) был преодолен, но — что делать дальше. Ярче стали проявляться признаки экономического кризиса, и было неясно, как добиться соглашения с Москвой и Горбачевым о восстановлении независимости. Августовский путч такую возможность дал - теперь или никогда! Решение 21 августа о государственном статусе было логичной реакцией в той ситуации. И ясно показало всему миру, что теперь больше никакие проволочки с признанием нашей независимости больше не допустимы».