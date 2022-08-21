В Россию будут экспортироваться новые авто из Ирана

В РФ будут экспортироваться новые седаны под названием Iran Khondo Tara. Данное авто можно будет рассмотреть самим уже 22 августа, на выставке MIMS Automobility Moscow.
Цена за максимальную версию составить от 1,1 млн. рублей, до 1,2 млн. рублей (все зависит от курса). Максимальная версия будет оснащена автоматической коробкой передач.
Автомобиль будет длиннее своих конкурентов, таких как: Lada Vesta, Kia Rio и Skoda Rapid. Длина автомобиля 4,5 метра. Багажник у авто рассчитан на 506 литров. В самой дорогой комплектации авто получит: круиз-контроль, дисплей в салоне, две подушки безопасности, дисковые тормоза.
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