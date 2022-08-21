В ДТП в Ульяновской области погибли и пострадали жители Киргизии

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21 августа 2022, 20:05 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В ДТП на трассе в Ульяновской области в воскресенье, по уточненным данным, погибли и пострадали жители Киргизии. Эту информацию вечером сообщила региональная прокуратура.

В результате столкновения двух фур и микроавтобуса погибли 16 человек. Из них 14 - граждане Киргизии. Три человека пострадали. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Глава региона Алексей Русских поручил выехать к месту трагедии и.о. министра здравоохранения области Олесе Колотик-Каменевой и заместителю министра транспорта Сергею Кулику.

По словам Олеси Колотик-Каменевой, трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина - находятся в тяжёлом состоянии, их готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы, там же находятся глава района Сергей Кузин и руководство областного ГИБДД.

Ситуация находится на контроле губернатора Русских.

Ранее предполагалось, в ДТП погибли граждане Казахстана.

По информации очевидцев, авария около села Прасковьино в Николаевском районе микроавтобус буквально раздавило двумя грузовиками. Предварительная причина ДТП — выезд одной из фур на полосу встречного движения. Водитель большегруза, выехавшего на встречку, погиб.

В соцсетях пишут, что в районе, где произошло смертельное ДТП, идёт ремонт дороги.