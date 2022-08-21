Врио главы правительства Херсонской области Елисеев: определен порядок передачи бесхозных предприятий бизнесменам

Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2022, 15:05 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что правительством региона определен порядок передачи бесхозных предприятий, брошенных владельцами из Украины, желающим бизнесменам. Об этом информирует РИА Новости.

Елисеев считает, что все брошенные предприятия должны вновь начать работу.

«Правительством Херсонской области принят порядок определения бесхозными и передачу их на баланс правительства с последующей передачей под внешнее управление всем желающим и кого мы посчитаем достойными их управления», - сказал Елисеев перед началом праздничного концерта по случаю Дня Российского флага.

Сергей Елисеев является главой правительства Херсонской области 4 июля 2022 года.