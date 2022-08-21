Публицист Проханов: удар по Дарье Дугиной был направлен на её отца

Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2022, 14:43 Источник: РТ

Александр Дугин, фото: German Rovinskiy/Russian Look

Публицист, общественный деятель Александр Проханов прокомментировал новость с убийством журналистки Дарьи Дугиной. По его мнению, удар хотели нанести ее отцу — Александру Дугину.

Ранее такого мнения придерживались депутат Евгений Федоров, политический эксперт Валерий Коровин.

Напомним, что накануне погибла журналистка Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина. Ее автомобиль взорвался на полном ходу из-за подложенного взрывного устройства. Следственный комитет РФ расценивает произошедшее, как заказное убийство. Известно, что Дарья и ее отец открыто поддерживали спецоперацию на Украине, что могло стать мотивом для убийства.

«Дугин всегда был тем человеком, который нёс в нашу общественную интеллектуальную жизнь множество понятий, таких как Атлантида, евразийство, представления о человеке, душе, о смерти, о бессмертии», — сказал писатель.