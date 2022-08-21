Публицист Проханов: удар по Дарье Дугиной был направлен на её отца

Публицист, общественный деятель Александр Проханов прокомментировал новость с убийством журналистки Дарьи Дугиной. По его мнению, удар хотели нанести ее отцу — Александру Дугину.
Ранее такого мнения придерживались депутат Евгений Федоров, политический эксперт Валерий Коровин.
Напомним, что накануне погибла журналистка Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина. Ее автомобиль взорвался на полном ходу из-за подложенного взрывного устройства. Следственный комитет РФ расценивает произошедшее, как заказное убийство. Известно, что Дарья и ее отец открыто поддерживали спецоперацию на Украине, что могло стать мотивом для убийства.
«Дугин всегда был тем человеком, который нёс в нашу общественную интеллектуальную жизнь множество понятий, таких как Атлантида, евразийство, представления о человеке, душе, о смерти, о бессмертии», — сказал писатель.