Эксперт Коровин: к убийству журналистки Дарьи Дугиной причастен Запад

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21 августа 2022, 12:49 Источник: RT

Дарья Дугина, фото: открытые источники

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал гибель журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, подрыв автомобиля можно считать терактом.

Ранее аналогичным мнением в беседе с RT поделился депутат Евгений Фёдоров.

Напомним, что накануне погибла журналистка Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина. Ее автомобиль взорвался на полном ходу из-за подложенного взрывного устройства. Следственный комитет РФ расценивает произошедшее, как заказное убийство. Известно, что Дарья и ее отец открыто поддерживали спецоперацию на Украине, что могло стать мотивом для убийства.

«Этот теракт, безусловно, направлен против интеллектуальной группы Дугина, против него лично. Та деятельность, которой он занимается на протяжении десятилетий, понесла тяжёлый урон», — сказал он.

Эксперт также отметил, что причастность Запада к произошедшему очевидна, поскольку американские элиты не раз объявляли Дугина «самым опасным человеком» для глобалистского проекта.

Он также добавил, что можно с уверенностью предполагать, что целью был сам Александр Дугин.