Депутат Фёдоров: для Александра Дугина смерть дочери — «жесточайший жизненный удар»

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21 августа 2022, 12:37

Александр Дугин, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выразил соболезнования Александру Дугину и допустил, что гибель его дочери, журналистки Дарьи Дугиной, «связана с политикой».

Депутат Фёдоров в беседе с RT выразил соболезнования известному общественному деятелю, советскому и российскому философу Александру Дугину по случаю гибели его дочери Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Напомним, что накануне погибла журналистка Дарья Дугина. Ее автомобиль взорвался на полном ходу из-за подложенного взрывного устройства. Следственный комитет РФ расценивает произошедшее, как заказное убийство. Известно, что Дарья и ее отец открыто поддерживали спецоперацию на Украине, что могло стать мотивом для убийства.

«Смерть любимого ребёнка — величайшая трагедия в жизни любого человека. Поэтому всяческие соболезнования Александру. То, что называется держаться. Я понимаю, что это жесточайший жизненный удар», — заявил Фёдоров.

Он также выразил мнение, что взрыв в машине можно расценивать как теракт.

Федоров допустил, что это «связано с политикой», поскольку есть сообщения о том, что сам Дугин должен был ехать в этой машине.