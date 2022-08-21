Синоптик Тишковец: в Москве концентрация в воздухе гари достигнет максимума к утру 21 августа

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21 августа 2022, 08:47

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что к утру гарь от пожаров в Рязанском регионе достигнет максимума концентрации. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».

«Внимание! Закройте все окна! К утру гарь в Москве от пожаров на Рязанщине достигнет максимума концентрации!!!» — сообщил синоптик.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с высоким риском пожаров. Власти уже предупреждали, что запах гари может вновь вернуться в столицу из-за пожаров в Рязанской и Владимирской области.