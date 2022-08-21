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Аргументы Недели Общество 13+

Диетолог Дианова: чтобы избежать последствий обезвоживания, следует есть клетчатку

, 08:02

Диетолог Дианова: чтобы избежать последствий обезвоживания, следует есть клетчатку
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как избежать обезвоживания в жаркую погоду. 

В беседе с RT Дианова заявила, что при проблемах с сердечно-сосудистой системой или болезни почек при обильном питье могут возникнуть отеки. 

По мнению врача, в жару для избежания последствий обезвоживания более полезно употреблять клетчатку — например, фрукты и ягоды. Однако не стоит употреблять сладкое в больших количествах, среди последствий такого питания могут оказаться перепады настроение, дисбиоз и рост условно-патогенных микроорганизмов.

Помимо этого, может ухудшиться качество кожи — развиться акне, предупредила она.

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