Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала, как Латвия требовала у нее отказаться от гражданства РФ

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20 августа 2022, 22:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Гимнастка Елизавета Полстяная не будет выступать на ЧМ от Латвии, потому как не отказалась от российского гражданства. Правда Латвия утверждала, что не требовала такого от Полстяной. Не верю! Елизавета рассказала, как Латвия требовала от нее отказаться от России.

«Насколько мне известно, вышел закон, что спортсмены, имеющие двойное гражданство — то есть, либо российское, либо белорусское, — не имеют права участвовать в отборе на Олимпиаду.

Я вернулась в Латвию в конце июля, начала подготовку к чемпионату мира, и спустя неделю тренировок в Латвии мне пришло письмо из олимпийского союза на латышском языке, естественно, о том, что я должна выбрать гражданство.

То есть, в случае отказа от российского гражданства я выступаю дальше. А если я не отказываюсь от российского гражданства, меня исключают из олимпийской сборной.

В Федерации гимнастики знали, что для меня этот выбор невозможен. Я не могу выбрать. В России моя семья, вся моя жизнь, и гражданство Латвии мы делали чисто под спорт. Я не могу выбрать между семьей и карьерой, это невозможно для меня.

И когда мне это все подробно рассказали, я приняла решение вернуться в Россию, домой, потому что психологически все это было очень тяжело, и со мной никто не связывался лично до сих пор», — заявила Елизавета.

19-летняя Полстяная — уроженка Латвии, но выступает за национальную команду страны лишь с 2018 года. Минувшей весной ей запретили тренироваться на территории России.