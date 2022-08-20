Автотуристы жалуются на серьёзные заторы и дефицит бензина на АЗС в Краснодарском крае​

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20 августа 2022, 21:44 Источник: Аргументы недели-Крым

В Краснодарском крае на протяжении сотен километров нельзя заправиться. И тому есть якобы логичное объяснение.

Бензин есть лишь на последней заправке «Лукойл» перед Крымским мостом. Местные рекомендуют туристам по возвращении из Крыма заправить на полуострове полный бак, так как в Краснодарском крае можно остаться без топлива.

Объяснение, которое дают сотрудники АЗС (судя по постам туристов в соцсетях) связаны с большим количеством пассажирских поездов, из-за которых товарные – в том числе везущие топливо - вынуждены ходить с большими задержками.

Также едущие в Крым автомобилисты жалуются на большие заторы в Краснодарском крае, как по пути на полуостров, так и обратно.