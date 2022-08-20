Бывшего директора таганрогского авиазавода Юрия Грудинина осудили за мошенничество

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20 августа 2022, 21:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Недавно в Таганроге вынесли приговор бывшему генеральному директору таганрогского авиаза­вода, Юрию Грудинину. Суд признал его виновным в хищении средств предприятия на общую сумму около 5 миллионов рублей. Согласно версии обвинения, экс-директор авиазавода незаконным образом получал выплаты за использование патентованного изобретения для самолёта-амфибии, предназначенного для МЧС России, к которому он был непричастен, а также завладел финансовыми средствами, выписанными его подчинённым в виде премий.

Юрий Грудинин возглавлял ТАНТК с 2015 по 2020 год. В том же году стало известно о возбуждении против него уголовного дела по подозрению в хищении денежных средств предприятия. В деле два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ, наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы). Зачитывая приговор, судья огласил суть обвинения, которое он посчитал доказанным. Из материалов дела следует, что специалисты авиазавода в 2013-2015 годах работали над промышленными образцами самолётов-амфибий. После этого подали заявление на регистрацию патента с указанием 6 разработчиков одного из изобретений.

Следствие считает, что в августе 2016 года Грудинин необоснованно инициировал внесение своего имени в список создателей. В течение всех последующих лет он как директор завода подписал несколько приказов о вознаграждении разработчиков за использование патентованного изобретения в производстве самолётов Бе-200 по заказу МЧС. Как подсчитало следствие, именно таким образом Грудинин незаконно получил от предприятия крупную сумму в 3.69 млн рублей. Второй же эпизод мошенничество был связан с премиями. Согласно версии обвинения, в течение 2019 года экс-руководитель ТАНТК премировал работников производственной сферы и бухгалтерии завода на суммы 40-90 тысяч рублей каждого, после чего с их согласия банковским переводом получал все эти средства. Таким образом, Грудинин завладел ещё 1.4 млн рублей.

Свою вину фигурант признавать отказался. В суде он заявил, что принимал непосредственное участие в разработке самолёта, и потому является одним из авторов на самом деле. Он считает, что на вознаграждение имел законное право. Насчёт второго эпизода мошенничества Грудинин пояснил, что решение о премировании сотрудников он не принимал, а документы для начисления премий подписал, не вникая в детали, вместе с другими бумагами, представленными ему для подписи. Также стоит отметить, что в деле есть информация о неустановленных сообщниках экс-директора. Расследование уголовного дела в отношении них выделено в отдельное производство.

По итогам разбирательства Юрия Грудинина признали виновным в преступлении и приговорили к 2.5 годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Адвокат осуждённого уже заявил о намерении обжаловать приговор в апелляционной инстанции.