Авто от McLaren основанный на видеоигре

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20 августа 2022, 18:03

Автокомпания выпустила точную копию автомобиля из игры Grand Turismo Sport. Данная модель называется McLaren Solus GT, она представляет собой полный концепт спорткара McLaren Vision, которая была показана в видеоигре Gran Turismo Sport.

Спорткар получил двигатель V10 на 829 литров. Производители уверяют что спорткар способен разогнаться до сотни за 2,5 секунды, а максимальная скорость 320 км/ч.

Испытатели автомобиля говорят о вождении Soul GT: «По сравнению с другими мощными McLaren, это самое что на данный момент есть приближенное к первоклассному гоночному автомобилю». Покупателям данного автомобиля определенно понадобится тренер.