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Аргументы Недели Общество 13+

Авто от McLaren основанный на видеоигре

, 18:03

Авто от McLaren основанный на видеоигре

Автокомпания выпустила точную копию автомобиля из игры Grand Turismo Sport. Данная модель называется McLaren Solus GT, она представляет собой полный концепт спорткара McLaren Vision, которая была показана в видеоигре Gran Turismo Sport.

Спорткар получил двигатель V10 на 829 литров. Производители уверяют что спорткар способен разогнаться до сотни за 2,5 секунды, а максимальная скорость 320 км/ч.

Испытатели автомобиля говорят о вождении Soul GT: «По сравнению с другими мощными McLaren, это самое что на данный момент есть приближенное к первоклассному гоночному автомобилю». Покупателям данного автомобиля определенно понадобится тренер.

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