22 тысячи южноуральских домовладений смогут подключиться к газу

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20 августа 2022, 14:54 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография: Дмитрий Куткин, Вечерний Челябинск

Челябинская область и «Газпром» приняли программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года.

В документе обозначены работы по реконструкции и техническому перевооружению 7 газораспределительных станций. Это «Балашиха», «Еленинский», «Карабаш», «Кунашакский», «Кыштым», «Митрофановский» и ГРС-1 «Челябинск». Также «Газпром» намерен проложить газопровод-перемычку от ГРС «Митрофановский» до существующих сетей.

Сейчас мощности станций полностью задействованы, поэтому нет возможности подключать новых пользователей. Увеличение их производительности благодаря подписанной программе позволит подключить к газу дополнительно 22 тысячи домовладений.

Как прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подписание программы развития с «Газпромом» - это важное событие для региона. Она позволит решить проблемы газификации, которые накопились за последние годы. Для реализации программы «Газпром» выделит более 700 миллионов рублей.

«Хочу поблагодарить руководство «Газпрома» за принятые решения, они пойдут на пользу развития экономики Челябинской области», - добавил Алексей Текслер.