К памятнику Освободителям Риги начали свозить технику – идет подготовка к сносу

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20 августа 2022, 15:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В ночь с пятницы на субботу, когда многие латвийцы мирно спали, к памятнику Освободителям Риги начали свозить технику, «пригнали» полицию – полным ходом идет подготовка к сносу.

Вот как это происходило по мнению очевидцев…

Что-то из техники привозили на частных машинах и разгружали. Доставили водооткачивающий насос… Зачем? Около мемориала есть пруд, и, видимо, его будут осушать. Как предположил один из очевидцев, таким образом проверят, можно ли будет погасить взрывную волну, если монумент будут сносить в сторону пруда. К памятнику Освободителям Риги согнали много полицейских. Есть предположение, что в ближайшее время начнут сносить отдельные элементы памятника. Кто-то называет 23 августа, но есть предположение, что все начнется раньше и, конечно, под покровом ночи.

Да, не уберегли память наших дедов, отцов, которые освободили мир от коричневых бесов-нацистов.

За каждым поступком стоит человек, у которого есть имя. Нет, не народ, а конкретные люди! Инициатором уничтожения памятника Освободителям Риги выступает Нацблок! Сложно сейчас сказать, а кому первому в голову пришла мысль снести людскую память – возможно, национал-депутату Янису Домбраве или Александру Кирштейнсу, или Эдвину Шноре, который назвал русских людей –«вшами», или главе Нацблока Райвису Дзинтарсу, но все эти люди поименно ходят каждый год 16 марта чествовать латышский легионеров СС, и предложение в Сейме о сносе памятника исходило от них! Только от них!

Мне московский коллега-журналист сказал: «Это просто жесть, но мы сами инициировали этот снос, когда началась спецоперация».

Категорически не согласна – почему в Германии не сносят памятник советскому солдату? А памятник Алеши в Болгарии? Почему не демонтируют похожие мемориалы в Италии, Венгрии и т.д.? Почему это все происходит в Прибалтике?

Многие националисты-латыши уже долгое время высказывали свое недовольство в отношении этого памятника. Мне было не совсем понятно – почему? Разве победа над нацизмом и зверствами – плохо? Да, сейчас я отчетливо вижу, что для определенной группы латышей-нацистов – плохо, потому как сегодня они открыто заявляют, что те, кто воевал против немецких захватчиков – «военные преступники». Например, депутат Сейма Александр Кирштейнс публично заявил, что красноармейцы, которые воевали в ВОВ – «враги» латышского народа! Публично, открыто, громко заявил.

Но есть и еще один момент, почему националы-нацисты хотят уничтожить этот памятник – историческая справка…

3 февраля 1946 года на площади, где сейчас находится мемориал Освободителям Риги, был приведен в исполнение смертный приговор военного трибунала Прибалтийского военного округа обергруппенфюреру СС Фридриху Еккельну, генералу полиции СС в Рейхскомиссариате Осланд, и четырем руководителям нацистской администрации Латвии. Все они были осуждены за военные преступления и массовые убийства мирных жителей, в том числе евреев – Холокост.

Я когда-то брала интервью у историка, экс-сотрудника КГБ ЛССР, полковника в отставке, и он мне сказал: «Устроили там казнь, а потом возвели памятник на костях покойных – мол, мы победили!»

Меня тогда словно ушатом воды окатили – это же нацисты, которые сознательно истребляли мирных и беззащитных женщин, детей, младенцев, стариков! Но нет, историк и экс-сотрудник КГБ ЛССР не думал об этом, а осуждал тех, кто посмел соорудить мемориал Освободителям Риги. Кстати, позже он добавил: «Понимаете, нам, латышам, всегда были немцы ближе»

Нет, не немцы, а нацисты! Сейчас, когда идет спецоперация, а Германия не так «прытко» выполняет «указания» США в поставке оружия на Украину, то националы -латыши вдруг обиделись на Германию! Германия уж не такой «дорогой друг» вдруг стала для латышей!

И когда я анализирую все, что вижу, слышу, то понимаю – нацизм возродился в Латвии.

Меня спрашивают мои российские коллеги: «А почему вам не выступить против сноса, например, взять друг друга за руки и выстроится живым забором?»

Хороший вопрос. Те, кто 9 мая приносил цветы к памятнику Освободителям Риги, и кто так напугал националов-нацистов, конечно, встали бы! Встал и стар, и млад, но кто организует это? Где лидер, который скажет: «Всем тем, кому дорога память предков – встаем плечом к плечу!» Не стоит думать, что менталитет латвийцев, которые впитали в себя образ жизни в Латвии, такой же, как у русских в России. Нет, он более зажатый… Да, я слышала от многих русскоязычных, что нужен «толчок», помощи и тогда встанут плечом к плечу. Этого «толчка», увы, нет, а есть только слова. Не стоит забывать, что уничтожение памятника идет от правительства Латвии, а на их стороне психологическое давление, угрозы в отношении не согласных, аресты, выселение из Латвии… Продумано у националов-нацистов все точно – сегодня граждане РФ с видом на жительство в Латвии просто пребывают в панике – их могут выселить из страны! А в это время глава МВД Латвии Кристапс Эклонс вещает по ТВ, что с протестующими у памятника Освободителям Риги никто в «белых перчатках» разговаривать не будет!

А, где поддержка то? Реальная? Это же мемориал международного значения – есть договор между Россией и Латвией! Националисты-латыши плевать хотели на этот договор – мотивируя тем, что идут военные действия и все происходит по законам военного времени! Интересно, а кто объявлял «войну»? Кто? Где это сказано официально!? Идет спецоперация, а значит и законы не военного времени!

Кто-то выступил против техники у мемориала в Риге?

Да, вышел призыв Русского Союза Латвии…

«Русский Союз Латвии пытается вразумить вандалов у власти, призывая не крушить памятники нашей общей истории, их можно и нужно сохранить. Но кто слушает голос разума, когда коричневые бесы повылазили из своих нор и обступают со всех сторон?» - высказалась латвийский публицист Алла Березовская.

Раннее утро 20 августа… Небольшая поселковая православная церковь в Латвии, идет служба… Многие православные едут именно в этот храм – уж больно хорошие проповеди… Служба закончилась, люди стали выходить из церкви и как-то так получилось, что собрались у входа…Я никогда не забуду одну бабушку, которая сказала: «Мой муж воевал. Хорошо, что не дожил до этого безумия. И начали же сносить в праздник – Яблочный Спас на дворе… Выбрали время…бесы. Грех это. Я знаю, что те, кто исполнит волю бесов заболеют тяжко и умрут один за одним…»

Националисты-нацисты не скрывают свое желание – причинить боль тем, кто победил нацизм, и обелить фашистов…

Я понимаю, что это не конец – будет возмездие! Жестко люди доброй воли ответят нацистам Латвии и проклянут их на веки вечные до седьмого калена! Вот только нацисты живут тут и сейчас, и упиваются ненавистью, и даже не думают, какая их ждет расплата!