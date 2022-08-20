Что будет с российской недвижимостью россиян в Латвии

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20 августа 2022, 14:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Антироссийская политика Латвии вынуждает граждан России с видом на жительство, которые приобрели недвижимость в Прибалтике, расстаться с ней. К этому все и идет.

Общее число объектов, принадлежащих гражданам России, в Латвии превышает 10 000. При этом в среднем за год в Латвии заключается около 50 000 сделок с недвижимостью, так что, если значительное количество граждан России решат избавиться от своей недвижимости, это будет значимая для рынка доля.

«Большинство еще не готовы продавать недвижимость. Поскольку цены сильно росли в последние годы, здесь [в Латвии] были попытки воспользоваться ситуацией: местные риелторы или просто частники предлагали быстро выкупить квартиры у россиян, разумеется, с дисконтом, но в формате «за наличные и прямо завтра», но желающих почти не было», — рассказал изданию частный риелтор, работающий с латвийской недвижимостью.

У российских владельцев латвийской недвижимости могут возникнуть трудности, если они решат продать свои активы, причем связанные как с недавно введенными ограничениями, так и с рыночной ситуацией, говорят опрошенные эксперты.

Определенная часть собственников, видимо, уже рассматривает возможность продажи. К риэлторам поступают обращения оценить недвижимость.

И хотя цены на недвижимость люкс-класса, особенно в новостройках растут, в том числе и из-за роста цен на строительство, россиянам скорее всего придется продавать свою недвижимость по более низким ценам: если латвийская недвижимость оформлена на нерезидента, то на данный момент есть сложности с продажей такого имущества. Банки Латвии отказываются принимать деньги от покупателя с российским паспортом.